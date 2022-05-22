Kaymakam miniklerin teklifini geri çevirmedi, sahaya çıktı

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ilçenin başarılı takımı Yerköy Spor Futbol Akademisi öğrencilerinin sosyal medyadan yaptığı maç davetini karşılıksız bırakmadı. Minik oyuncular ile sahaya çıkan Kaymakam Eyüpkoca ile miniklerin futbol maçı renkli görüntülere sahne oldu.

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  • 22.05.2022 15:38
  • Güncelleme: 22.05.2022 16:05
Kaymakam miniklerin teklifini geri çevirmedi, sahaya çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ilçenin başarılı takımı Yerköy Spor Futbol Akademisi öğrencilerinin sosyal medyadan yaptığı maç davetini karşılıksız bırakmadı. Minik oyuncular ile sahaya çıkan Kaymakam Eyüpkoca ile miniklerin futbol maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Yerköyspor Futbol Akademi’nin minik futbolcuları sosyal medyadan Yahyalı Kaymakamı Metin Eyüpkoca’ya maç teklif etti. Bu teklifi kabul eden Kaymakam Menek oyuncular ile aynı sahaya çıkarak renkli görüntülerin oluşmasını sağladı. Yerköy Spor Kulübü Başkanı Hacı Yusuf Şahin; “Altyapıyı oldukça önemseyen bir kulübüz. Minik futbolcularımız Twitter’dan ’Metin ağabey seni maça bekliyoruz’ diye video mesaj atmış. Kaymakam bey ilçemize geldiğinden bugüne kadar halkla iç içe olan kısa sürede ilçemizin gönlünü kazanan bir insan. Kendileri mesajı gördükten sonra çocukların bu davetini karşılıksız bırakmamış. Beni aradığında oldukça şaşırdım. ’Çocuklarımıza söyleyin polis ağabeyleriyle birlikte bir takım çıkarıp dostluk maçı yapalım’ dedi. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Çocuklarımıza maç sonrası baklava ve gazoz ikramında bulundu. Maç sonrası minik futbolcularımızın Yahyalı kaymakamımız ve polis ağabeyleriyle yaptığı sohbet her şeye değerdi” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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