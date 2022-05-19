Kayıp şahısların izini böyle sürüyor

Kayseri'de polis ekiplerinin kayıp şahıs aramalarına katılan 'Reks', keskin burnu ile şahısların kısa sürede bulunmasına katkı sağlıyor. Reks, Kayseri'de göreve başladığı 2018 yılından bu yana 267 kayıp şahsın bulunması için başlatılan çalışmalara katılarak, ekiplere büyük kolaylık sağladı.

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  • 19.05.2022 16:05
  • Güncelleme: 19.05.2022 19:02
Kayıp şahısların izini böyle sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekiplerinin kayıp şahıs aramalarına katılan ’Reks’, keskin burnu ile şahısların kısa sürede bulunmasına katkı sağlıyor. Reks, Kayseri’de göreve başladığı 2018 yılından bu yana 267 kayıp şahsın bulunması için başlatılan çalışmalara katılarak, ekiplere büyük kolaylık sağladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte kayıp başvurusu yapılan şahısları bulmak için yoğun çalışmasını sürdürüyor. Ankara’da eğitim aldıktan sonra Kayseri’de göreve başlayan koku molekülü iz takip köpeği Reks de, ekiplerin çalışmalarına katılarak katkıda bulunuyor. Keskin burnu ile kendini yeterince ifade edemeyen kayıp şahısların kıyafetlerindeki kokuyu içine çeken Reks, eğitimcisi ile beraber şahsın kayıp olduğu yerden itibaren arama çalışması sürdürüyor.

267 kayıp şahsın bulunmasına yardımcı oldu

Ankara’daki eğitimin ardından 2018 yılında Kayseri’ye görevlendirilen ve eğitimlerine burada devam edilen iz takip köpeği Reks, kentte birçok kayıp şahsın bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda görev aldı. 2018 yılından bu yana 267 kayıp şahsın bulunmasına yardımcı oldu.

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İHA

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