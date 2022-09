Kayınvalide baskısından boşanan avukattan manevi tazminat davası

Kayseri’de yaşayan avukat Gizem Gül Uzun, baskıları yüzünden evliliğinin sonlanmasına neden olduğunu öne sürdüğü eski kayınvalidesine manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Kayseri Barosuna bağlı avukat Gizem Gül Uzun, eski kayınvalidesinin uyguladığı baskılardan dolayı 2 yıllık evliliğini sonlandırdığını söyledi. Eski kayınvalidesinin evlilik kararlarında kendilerine müdahalede bulunduğunu ve evlilikle ilgili her andan haberdar olmak istediğini belirten 1 çocuk annesi Uzun, manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Gelin-kayınvalide çatışmasının küçümsenmemesi gereken bir konu olduğunu söyleyen Uzun, “Gelin-kayınvalide çatışması yıllardır duyduğumuz bir çatışma ve bunun altında yatan bir takım psikolojik etkenler var. Kayınvalide kafasının derinliklerinde ’oğlum benimdir’ diye bir anomali ile yaşayabiliyor. Bu yüzden evliliklerde, özellikle evliliğin ilk 5 yılında kayınvalide oğlunu paylaşamayabiliyor. Aslında küçümsenmemesi gereken bir konu bu. Şöyle ki evliliğe darbe vuran dış güçlerden en büyük sebeplerden biri diyebiliriz. Daha önce bununla ilgili İstanbul’da emsal bir dosya gördük. Kayınvalide oğlunu gelininden kıskanıyor ve en son boşanmalarına sebebiyet veriyor. Gelinine hakaret ediyor, oğlunun evinin anahtarından kendisine de çektiriyor ve oğluna en son raddede, ’Kendimi bıçaklarım, öldürürüm’ diyor. Gelinine de mobbing uyguluyor. O yüzden de boşanmalarına sebebiyet veriyor. Bunun üzerine de tüm kişilik hakları saldırıya uğrayan gelin manevi tazminat davası açıyor ve açtığı davayı da kazanıyor” dedi.

Uzun, kendisinin de bir avukat olarak kayınvalidesi yüzünden evliliğini bitirdiğini söyleyerek, “Ben de bir avukat olarak bu sebepten boşandım ve kayınvalide terörüne maruz kaldım. Bunu da çekinerek söylemiyorum ancak ben bu çatışmanın son bulmasını diliyorum. Yargıtay’ın bununla ilgili daha çok emsal kararlar çıkarmasını istiyorum. Çünkü kimse bu çatışmanın ortasında kalmak zorunda değil. Hiçbir çocuk da bir iktidar savaşı yüzünden annesiz ya da babasız büyümek zorunda değil. Bu yüzden herkesi kast etmiyorum, tabii ki tenzih ederek söylüyorum ama oğlunu paylaşamayacak, oğlunu evlendirmeye hazır olmayan anneler evlendirmemeliler. Evin anahtarlarından da kendilerine çektirmemeliler. Müşterek konuta da izinsiz bir şekilde girmemeli. Her andan, her dakikadan haberdar olmamalı. Evlilik, adı üstünde ve hecelediğimiz zaman da görüyoruz. Ayrı bir ev anlamı taşıyor. Bu yüzden çiftler evlilikle ilgili kararlarını kendileri vermeli. Her iki taraf da birer birey olabilmeli ve yanlış yaptıkları zaman da doğruyu kendileri bulabilmeli. Benim kayınvalidem de evin anahtarını kendisine çektirdi. Bizim müşterek konutumuzun anahtarından onda da vardı. Daha sonrasında oğluna ulaşamadığı zaman da büyük bir telaş ve evham oluşturuyordu. Her dakikadan haberdar olmak istiyordu. Evlilikle ilgili kararlarımızda kendi kararları alınsın istiyordu. Yani bir çeşit iktidar savaşı oldu aramızda” ifadelerini kullandı.

Avukat Gizem Gül Uzun, evliliğinin sonlanmasına neden olan eski kayınvalidesine yakın zamanda manevi tazminat davası açmaya hazırlandığını da söyledi.