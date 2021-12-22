KAYBİS ile Kayserililer dünyanın etrafını 72 kez dolaşacak kadar bisiklet kullandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS, 2021 sezonunu kapattı. Kayserililer 2021 yılında KAYBİS ile 2.9 milyon kilometre kat ederek, adeta dünyanın etrafını 72 kez dolaştı.

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  • Güncelleme: 22.12.2021 12:18
KAYBİS ile Kayserililer dünyanın etrafını 72 kez dolaşacak kadar bisiklet kullandı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS, 2021 sezonunu kapattı. Kayserililer 2021 yılında KAYBİS ile 2.9 milyon kilometre kat ederek, adeta dünyanın etrafını 72 kez dolaştı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS, 2021 sezonunu kapattı. Kayserililer 2021 yılında KAYBİS ile 2.9 milyon kilometre kat ederek, adeta dünyanın etrafını 72 kez dolaştı.

Kayseri’de şehir içi ulaşımda popüler bir ulaşım aracı haline dönüşen KAYBİS bisiklet paylaşım sistemi, artan kullanıcı sayısı ve cazip kullanım avantajlarıyla 2021 yılında da Kayseri halkının vazgeçilmez ulaşım aracı oldu. 2014 yılından itibaren yüzde yüz yerli olarak Kayseri Ulaşım A.Ş. mühendisleri tarafından tasarlanarak ürünleştirilen bisiklet paylaşım sistemi, her yıl yeteneklerini artırarak hizmet ağını genişletiyor.

Kayseri Ulaşım A.Ş. 2021 yılı KAYBİS verilerine göre, 51 istasyonla hizmet veren Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi kullanımında 2 milyon 891 bin kilometre mesafe kat edildi. KAYBİS sisteminde kat edilen mesafe sayesinde 722 milyon 760 bin gram karbondioksit salınımının önüne geçilerek, çevreci bir ulaşım ağı oluşturuldu. Ortalama bir motorlu taşıt ile bu mesafede kilometre başına 271 gram karbondioksit olmak üzere 783 milyon 471 bin 840 gram karbondioksit salınımı oluşturulurken, bisiklet kullanımı ile bu oran 60 milyon 711 bin 840 gram oldu. Böylece araba yerine bisiklet kullanımının kilometrede kişi başına yüzde 92 daha az karbondioksit salınıma yol açtığı anlaşıldı.

KAYBİS ayrıca Türkiye’de en yüksek bisiklet paylaşım sistemi kullanıcısına sahip paylaşım sistemi olarak dikkat çekiyor. Kayseri Ulaşım A.Ş. bu bilgi ve birikimi ile KAYBİS’i 7 farklı şehre de sunmaya devam ediyor.

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iha

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