Kayak merkezlerinde kar kalınlığı
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kayak merkezlerinde de karlar erimeye başladı. Meteoroloji verilerine göre Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetre olarak ölçülürken, komşu il Sivas'taki Yıldız Dağı Kayak Merkezinde de kar kalınlığı 120 santim ölçüldü.
- 24.02.2022 11:02
- Güncelleme: 24.02.2022 11:02
Baharın habercisi olan cemrenin ilki havaya düştü. Havaların yavaş yavaş ısınmaya başlamasından kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 - 25 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu öncesi kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçüm sonuçları açıklandı. Buna göre Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 110 santimetreye düşerken, komşu il Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde de kar kalınlığı 120 santime geriledi. Diğer bazı kayak merkezlerindeki kar kalınlığı da Bolu Kartalkaya’da 212, Erzurum Palandöken'de 134, Kocaeli Kartepe'de 115, Bursa Uludağ’da 116 ve Hakkari'de 139 santimetre olarak ölçüldü.
Önemli kayak merkezlerinde 26 - 27 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonunda en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
K.Merkezi En Düşük / En Yüksek Sıcaklık Kar Kalınlığı(cm)
Erciyes: -6 4 110
Yıldız Dağı: 1 2 120
Uludağ: -6 2 116
Kartalkaya: -8 1 212
Palandöken: -9 0 134
Kartepe: -5 3 115
Hakkari: -10 -1 139