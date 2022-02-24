Kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Baharın habercisi olan cemrenin ilki havaya düştü. Havaların yavaş yavaş ısınmaya başlamasından kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 - 25 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu öncesi kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçüm sonuçları açıklandı. Buna göre Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 110 santimetreye düşerken, komşu il Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde de kar kalınlığı 120 santime geriledi. Diğer bazı kayak merkezlerindeki kar kalınlığı da Bolu Kartalkaya’da 212, Erzurum Palandöken'de 134, Kocaeli Kartepe'de 115, Bursa Uludağ’da 116 ve Hakkari'de 139 santimetre olarak ölçüldü.

Önemli kayak merkezlerinde 26 - 27 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonunda en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

K.Merkezi En Düşük / En Yüksek Sıcaklık Kar Kalınlığı(cm)

Erciyes: -6 4 110

Yıldız Dağı: 1 2 120

Uludağ: -6 2 116

Kartalkaya: -8 1 212

Palandöken: -9 0 134

Kartepe: -5 3 115

Hakkari: -10 -1 139