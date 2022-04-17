KAY-SER A.Ş. 2021 yılı 26. Olağan Mali Kurulu yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı ve aynı zamanda KAY-SER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, KAY-SER A.Ş. 2021 Yılı 26. Olağan Mali Kurulu yaptıklarını hatırlatarak, Serbest Bölge'nin çok daha iyi noktalara gelebilmesi yerli ve yabancı yatırımcıları artıracaklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • 17.04.2022 12:37
  • Güncelleme: 17.04.2022 13:14
KAY-SER A.Ş. 2021 yılı 26. Olağan Mali Kurulu yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı ve aynı zamanda KAY-SER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, KAY-SER A.Ş. 2021 Yılı 26. Olağan Mali Kurulu yaptıklarını hatırlatarak, Serbest Bölge’nin çok daha iyi noktalara gelebilmesi yerli ve yabancı yatırımcıları artıracaklarını söyledi.

Kayseri Serbest Bölge’nin kentin ekonomisine önemli katkılar sunduğunu kaydeden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "KAY-SER A.Ş. 2021 Yılı 26. Olağan Mali Kurulu’nu gerçekleştirdik. Sanayicilerimizle ve meslek odalarımızla uyum içerisinde, Serbest Bölge’mizin marka değerini arttırmak, istihdama ve üretime güç vermek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yönetim kurulu üyelerimizle ve hissedarlarımızla birlikte Kayseri Serbest Bölge’nin çok daha söz sahibi, çok daha nitelikli yatırımları çeken bir serbest bölge haline dönüşmesi için çalışıyoruz. Katma değeri yüksek, teknolojik altyapısı olan üretimler yapılması için çalışmalar başlatacağız. Serbest Bölge’nin çok daha iyi noktalara gelebilmesi yerli ve yabancı yatırımcıların varlığının artmasıyla mümkündür. Serbest Bölgemiz yatırımlar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Yatırımcılarımızı Türkiye’nin en uygun ve en büyük Serbest Bölgesi’ne bekliyoruz. Göreve başladığımız ilk günden itibaren Kayseri’nin lokomotifi; Serbest Bölge’mize hizmet etmek için çalışıyoruz. Ülkemizin üretim ve sanayi konusunda önünün açılması için her türlü desteği inşallah vereceğiz. Genel Kurul Toplantı’mızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, ortaklarımıza ve sanayicilerimize verdikleri destek ve katkı için teşekkür ediyorum" dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Turkovac, Sinovac'tan 2,5 kat daha etkili

Turkovac, Sinovac'tan 2,5 kat daha etkili

Hacılar Belediyesi 973 ilçe arasında 134. oldu

Hacılar Belediyesi 973 ilçe arasında 134. oldu

Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi

Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi

Kayseri'de yapılan organ nakli ameliyatlarında yüzde 100 başarı sağlandı

Kayseri'de yapılan organ nakli ameliyatlarında yüzde 100 başarı sağlandı

Kayserispor ara vermeden Trabzonspor mesaisine başladı

Kayserispor ara vermeden Trabzonspor mesaisine başladı

Başhekim Funda Kıranatlıoğlu Fırat: 'Uzaktan tedavi yapılabilecek'

Başhekim Funda Kıranatlıoğlu Fırat: “Uzaktan tedavi yapılabilecek”

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

6
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili Gazi hayatını kaybetti

Kayserili Gazi hayatını kaybetti

2022 Yahyalı'da istihdam yılı olacak

2022 Yahyalı'da istihdam yılı olacak

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar, iftarı yetim çocuklarla açtı

Başkan Çolakbayrakdar, iftarı yetim çocuklarla açtı

Başkan Büyükkılıç, Gençlik Projesi'nde öğrencilerle buluştu

Başkan Büyükkılıç, Gençlik Projesi'nde öğrencilerle buluştu

KAY-SER A.Ş. 2021 yılı 26. Olağan Mali Kurulu yapıldı

KAY-SER A.Ş. 2021 yılı 26. Olağan Mali Kurulu yapıldı

Kazım Yücel: 'Turizm reklamı yapılmazsa, Kayseri uyuyan bir dev olacak'

Kazım Yücel: 'Turizm reklamı yapılmazsa, Kayseri uyuyan bir dev olacak'

'Hemofili tedavi edilmezse sakatlıklara yol açar'

'Hemofili tedavi edilmezse sakatlıklara yol açar'