Kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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  • Güncelleme: 19.12.2021 18:46
Kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında ’kasten öldürme’ suçundan kesinleşmiş 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Kayabaşı, Hürriyet ve Tablakaya Mahallelerinde yapılan çalışmalarda; hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan kesinleşmiş 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan U.S (33), hakkında ‘hırsızlık’, ‘kişiler arası huzuru ve sükunu bozma’, ‘konut ihlali’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından 8 ayrı dosya kapsamında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan S.P. (35) ve ‘basit tehdit’ ve ‘silahla yaralama’ suçlarından kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.D.(31) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi cezaevine teslim edildi.

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İhlas Haber Ajansı

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