Kastamonu Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencileri Kapadokya'yı gezdi

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Evren Atış ve bölüm öğrencileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

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  • Güncelleme: 31.12.2021 12:25
Kastamonu Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencileri Kapadokya'yı gezdi
Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Evren Atış ve bölüm öğrencileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.
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Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Evren Atış ve bölüm öğrencileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.

Kapadokya Bölgesi’nin doğal, kültürel ve coğrafi unsurları üzerine arazi çalışmalarında bulunmak için Nevşehir’e gelen Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Evren Atış ve bölüm öğrencileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret etti. Dr. Öğr. Üyesi Evren Atış ziyaretlerinde bölüm olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e bilgi verirken, Rektör Aktekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

Üniversiteler arası iletişim ve iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaret sonrası Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Evren Atış ve öğrenciler, NEVÜ Coğrafya Bölümü öğretim üyeleri eşliğinde arazi çalışmalarına devam etti.

İHA

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