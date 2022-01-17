KASKİ'den Yeşilhisar'a 11 milyon 488 bin TL'lik yatırım

KASKİ Genel Müdürlüğü, sürekli artan şehir nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Yeşilhisar ilçesine bağlı Karacabey, Mahmudiye, İdris, Fatih, Fevzioğlu, Kuzey, Kovalı, Kuşçu, Kale, Yavuz Selim, Derbentbaşı, Camikebir, Çadırkaya, Keşlik, Erdemli, Köşk, Yenişehir, Cumhuriyet, Yeşiloba, Gülbayır, Musahacılı, Başköy, Güzelöz, İçmece, Kayadibi, Ovaçiftlik ve Keler mahallelerinde 14 bin 117 metre içme suyu şebeke hattı imalatı ve 3 adet sondaj kuyusu için 4 milyon 377 bin 990 TL’lik yatırım yapıldı.

Soğanlı, Ovaçiftlik, İdris, Yavuz Selim, Fatih, Fevzioğlu, Karacabey, Cumhuriyet, Yeşilova, Beyleryukarı, Çadırkaya, Mahmudiye, Camikebir, Musahacılı ve Kuşçu Mahalleleri 4 milyon 7 bin 528 TL değerinde 25.157 metre kanalizasyon şebeke hattına kavuştu. Ayrıca ilçeye 2 adet İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için de 3 milyon 103 bin 441 TL değerinde yatırım yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde kaynakların verimli kullanımı ve yatırımlara ivme kazandırılması için çalıştıklarını vurguladı. İçme suyu ve kanalizasyon altyapısının daha kaliteli bir yapıya kavuşturulması noktasında çalıştıklarının anlatan Büyükkılıç, “Şehrimizde yapılan bütün çalışmalar hemşerilerimizin yaşam standardını yükseltmek, Kayseri’mizin ülkemiz ölçeğinde hak ettiği yeri almasına yöneliktir. Yeşilhisar ilçemiz, ilimizin tanıtımı noktasında turizm ve ekonomiye olan katkısı ile önemli bir yere sahip. Bu bilinçle tüm ilçelerimizde olduğu gibi burada da altyapı ve üstyapı anlamında en ufak bir eksiklik kalmayacak şekilde uğraş veriyoruz. Yaptıklarımız ile yetinmeyip, daha fazlasını yapma gayretindeyiz. Çevre ve insan odaklı olarak 2022 yılında da hem merkezde hem de ilçelerimizde ihtiyaca uygun projelerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.