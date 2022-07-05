KASKİ’den, vatandaşa ‘tasarruf’ çağrısı

KASKİ, Kurban Bayramı içerisindeyken suların tasarruflu kullanılması gerektiğini belirtti.

KASKİ Genel Müdürlüğü, bayrama sayılı günler kala, hem dünyayı hem de ülkemizi etkileyen su problemine değindi. Kurban Bayramı’nda içme suyunun her zamankinden daha bilinçli kullanılması gerektiği vurgulayan KASKİ, “Her bir damlası kıymetli olan suyumuzu kullanırken sadece bugünü değil yarınlarımızı da düşünerek hareket etmeliyiz. Bayram tatili süresince lütfen tasarrufu ön planda tutalım. İçerisinde bulunduğumuz yaz mevsimi dolayısıyla kırsal mahallelerde nüfusun artmasına bağlı olarak içme suyuna erişimde, bahçe ve tarla sulamasından kaynaklı, yüksek kotlarda ikamet eden vatandaşlarımız maalesef sıkıntı yaşayabiliyorlar. Kurban Bayramı tatili ile birlikte önümüzdeki günlerde hijyen ve temizlik için kentimizde su tüketimi oldukça fazla olacaktır. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de tehdit unsuru olarak karşımıza çıkan kuraklık gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Yaşam kaynağımız olan içme suyumuzun tarımsal alanlarda kullanılması sonucu ihtiyacı olan vatandaşlarımızın suya erişimi zorlanırken, kimi zaman ise imkânsız bir hale gelmektedir. Tabiatın ve tüm canlıların yaşam kaynağı olan içme sularımızın korunması; doğanın ve gelecek nesillerimizin daha ferah yaşayabilmesi için en önemli görevlerimizin başında gelmektedir. Geleceğe saklayacağınız her bir damla tüm canlılar için hayat demektir. Yaşanması muhtemel sıkıntıları önleyebilmek adına abonelerimizi, içme suyumuzu tasarruflu kullanmaya ve daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bayramımızın, ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını dileriz” ifadelerine açıklamalarında yer verdi.