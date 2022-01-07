Kaski'den Tomarza'ya 11 milyon 328 bin liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Tomarza İlçesi'nde 2021 yılında 11 milyon 328 Bin TL değerinde altyapı yatırımı yaptı.

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  • 07.01.2022 09:44
  • Güncelleme: 07.01.2022 09:46
Kaski'den Tomarza'ya 11 milyon 328 bin liralık yatırım

Kayseri’nin tamamında altyapı hizmetlerini eşit şekilde sürdürmeye gayret eden KASKİ Genel Müdürlüğü, 2021 yılında da merkez, ilçe ayrımı gözetmeksizin çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü.

Bu kapsamda tüm ilçelerde olduğu gibi Tomarza’da da altyapı yatırımları ihtiyaca uygun olarak ardı ardına yapıldı. Bölgede çözüm odaklı projeler ile sorunsuz altyapı ağı oluşturularak insan sağlığı ve temiz içme suyu sürekliliği sağlanmış oldu. İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, içme suyu, kanalizasyon, sondaj kuyusu gibi hizmetler kapsamında ilçeye 11 milyon 328 Bin TL değerinde altyapı yatırım yapıldı.

“GÜZEL KENTİMİZİN GÜZEL İNSANLARI İÇİN NE YAPSAK AZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Sağlam altyapı sağlam gelecek’ hedefiyle 2021 yılında yatırımlara ivme kazandırıldığını belirterek, “Güzel kentimizin güzel insanları için ne yapsak az” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimler ile kusursuz hizmet noktasında özverili bir şekilde çalıştığını aktaran Başkan Büyükkılıç şunları söyledi:

“KASKİ’mizin gelecek nesillere yönelik yaptığı dev yatırımlarla Kayseri’miz altyapıda her zaman örnek gösterilen kentler arasında yer almayı başarmıştır. İnşallah bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. İçme suyunun 7/24 kontrol altında tutulması ile merkez ve ilçelerde musluktan akan suyun memba kalitesinde olma özelliği korunacaktır. Vatandaşlarımıza kesintisiz ve kaliteli içme suyu temininin yanı sıra, atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanıyor. Dolayısıyla altyapı kavramına giren tüm konularda vatandaşımızın mağdur edilmemesi için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Yapılan her şey memleketimizin güzel insanlarının daha ferah ortamlarda yaşamalarına olanak sağlamak için yapılıyor. Kamu hizmetlerinden yararlanmak onların en doğal hakkı. Bizim asli görevimiz zaten hizmet etmek. Bu bilinçle en iyi hizmeti sunabilmek için iyi niyetli şekilde çalışıyoruz. Elbette zaman zaman ufak tefek aksaklıklar olacaktır. Bunları da karşılıklı hoşgörü içerisinde koordineli bir şekilde çözüme kavuşturmak için işbirliği içerisinde olmalıyız. Bu memleket hepimizin. Yatırımlarımızı 2022 yılında da aynı kararlılıkla sürdürerek Kayseri’mizi daha da yaşanabilir yapma hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. 2021 yılında yapılan projeler hem Tomarza’mıza hem Kayseri’mize hayırlı olsun.”

Kurumsal Haber

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