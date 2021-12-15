Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Orta ve uzun vadede kentimizin gelişimine katkı sağlamak için önemli stratejiler geliştiren KASKİ) Genel Müdürlüğü, sürekli artan şehir nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarla da sağlıklı altyapının oluşumunda büyük projelere imza atıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına son sürat devam edilen Talas 2. Etap Raylı sistem çalışmaları kapsamında KASKİ tarafından da Talas ilçesinde mevcut altyapı daha da güçlü hale getiriliyor.

KASKİ ekipleri, Hulusi Akar Bulvarı ile Mevlana Mahallesi’ni içerisine alan bölgede 14 milyon 806 bin 628 TL maliyet ile toplam uzunluğu 24350 metre olan içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu hattı imalatı ve yenileme çalışması yapıyor.

Dev proje tamamlandığında Talas Mevlana Mahallesi daha da kaliteli ve kesintisiz altyapıya kavuşmuş olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de alt ve üstyapı kavramına giren tüm konularda titizlikle çalışma yürüttüklerini belirterek; “Altyapı yatırımları yer altında olması nedeniyle çok fazla bilinmez. Ancak bu yatırımlar gelişmiş kentlerin olmazsa olmazlarındandır.” dedi.

Vatandaşların sıkıntı yaşamadan gerekli hizmetleri almaları için uğraş verdiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti:

“Hali hazırda hayata geçirilecek olan yeni projeler ile kesintisiz ve sorunsuz işleyen altyapıyı daha da güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sağlam altyapı sağlam gelecek anlayışıyla, merkez ve ilçelerimizin geleceğini inşa ediyoruz. Örnek alınan yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Kentimizin gelişimi için son sürat devam eden Talas 2. Etap Raylı sistem çalışmalarımız kapsamında KASKİ’miz de bölgede altyapı için gerekli projeleri gerçekleştiriliyorlar. İnşallah en kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sağlıklı üstyapıların, sorunlarından arındırılmış altyapı ağı üzerine kurulacağı gerçeğinden hareketle, yatırımlarımız hız kesmeden sürecek.”

İş kapsamında bölgeye 6950 metre içme suyu hattı imalatı için Ø100, Ø150, Ø200 düktil, Ø32 HDPE borular; 6950 metre kanalizasyon hattı imalatı için ise Ø150, Ø200, Ø300, Ø400, Ø500, Ø600, Ø800 yeni nesil koruge borular kullanılıyor. 10450 metre yağmur suyu hattı imalatında da Ø160 PVC, Ø400, Ø500, Ø600, Ø800 koruge, Ø1200 beton borulardan yararlanılacak. Ayrıca projede 260 adet yağmur suyu ızgarası yer alacak.

