Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında çeşitli projeler kapsamında İncesu ilçesine 9 milyon 754 Bin TL altyapı yatırımı yapıldı.

KASKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerin altyapısını daha da güçlendirmeye yönelik çalışmalarını 2021 yılında da aralıksız şekilde sürdürdü. Tüm ilçelerde ihtiyaç önceliğine göre belirlenen projeler, günübirlik değil geleceğe yönelik şekilde hazırlanarak hayata geçirildi.

Bu kapsamda 2021 yılında geleceğe ışık tutacak projeler dâhilinde İncesu İlçesi’ne İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, içme suyu, kanalizasyon, sondaj kuyuları gibi çeşitli hizmetler dâhilinde toplam 9 milyon 754 Bin TL değerinde altyapı yatırımı gerçekleştirildi. Toplamda 36 bin 387 metre içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı imalatı gerçekleştirilirken, tüm mahallerde ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar ise yenilenerek daha sağlıklı yapıya kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin daha da sağlıklı altyapıya kavuşması için KASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin sağlıklı ve kesintisiz hizmet anlayışıyla yoğun bir şekilde çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Merkez ve ilçelerde yaşayan vatandaşların altyapı ile ilgili her hangi bir sorunla karşı karşıya kalmamaları için KASKİ’nin titizlikle ve fedakârca uğraş verdiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Belediyeler için altyapı hizmetleri hem zor hem de gözle görülmeyen çalışmalardır. Özellikle küresel ısınmanın tüm dünyada etkisini artırmasıyla suyun önemi daha da arttı. İçme suyuna erişimin her geçen gün daha da zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. KASKİ’miz kayıp-kaçağı önlemenin yanı sıra kaynak sularını da koruma altına alıyor. Çok şükür Kayseri’mizde içme suyu ile ilgili her hangi bir problemimiz yok. Bunun yanı sıra altyapı kavramına giren bütün hizmetleri vatandaşımıza ulaştırma noktasında da en başarılı iller sıralamasında zirvedeyiz. ‘Temiz Çevre ve Sağlıklı Yaşam’ anlayışı ile altyapı çalışmalarımız 2022 yılında da devam edecek. Yapılan ve yeni dönemde yapılacak olan projelerimiz İncesulu hemşehrilerimize hayırlı olsun.”