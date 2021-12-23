Kaski'den Felahiye'ye 2 milyonluk yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Felahiye ilçesinde 2021 yılında 1 milyon 977 Bin TL yatırım yapıldı.

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  • Güncelleme: 23.12.2021 15:28
Kaski'den Felahiye'ye 2 milyonluk yatırım
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Felahiye ilçesinde 2021 yılında 1 milyon 977 Bin TL yatırım yapıldı.

Sağlıklı bir kentin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceği gerçeğinden yola çıkan KASKİ Genel Müdürlüğü, güçlü yatırımlarla Kayseri’nin daha da sağlam altyapıya kavuşması için yatırım seferberliğini sürdürüyor. 

KASKİ ekipleri bu kapsamda büyükşehirlerin olmazsa olmazı güçlü altyapı için merkez ve ilçelerde 2021 yılında da içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları imalatlarına hız kesmeden devam etti. Ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut hatlar ise yeni nesil borular ile yenilendi. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde Felahiye ilçesine bazı hizmetler dâhilinde 1 milyon 977 bin 643 TL yatırım yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez ve ilçelerde altyapı ile ilgili en küçük bir sorun dahi kalmaması için tüm imkânları seferber ettiklerini belirterek, “Amacımız sağlıklı yaşamın gereği olan güçlü altyapıyı oluşturmak” dedi.
Gelişen, değişen, büyüyen Kayseri’nin vizyonuna uygun projeler ile kaliteli ve doğru hizmet sunmanın gereklerini araştırdıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
“İklim değişikliği, kuraklık, nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı su ihtiyacının giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz. Su ihtiyacı bu kadar artarken, maalesef kaynaklar da her geçen gün azalıyor. Bu nedenle yerel yönetimler olarak suyun verimliliği ve sürdürülebilirliği için sorumluluğumuz her geçen gün artıyor. Bu bilinçle geleceğe yön verecek projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çok şükür Kayseri’miz her yeni dönemde daha büyük, daha güçlü yatırımlara imza atarak örnek teşkil etmekte. Bununla beraber insanımızın hayat standartları da yükseliyor. Bu başarının arkasında iyi bir planlama ve ekip çalışması yatıyor. Merkez ve ilçelerimizde vatandaşlarımızın memnuniyetini daha da artırabilme adına sorunsuz altyapı için projelerimiz devam edecek. 2021 yılında Felahiye ilçemize yapılan yatırımlarımız hayırlı olsun.”

Kurumsal Haber

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