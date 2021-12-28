Kaski'den Bünyan'a 27 milyon 811 liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılında Bünyan İlçesi’ne 27 milyon 811 Bin TL'lik yatırım yaptı.

KASKİ Genel Müdürlüğü’nün ilçelerde altyapıyı daha da modern yapıya kavuşturmak için başlattığı yatırım seferberliği 2021 yılında da devam etti.

İhtiyaç önceliğine göre belirlenen projeleri belirli takvim doğrultusunda sırasıyla hayata geçiren KASKİ, Bünyan İlçesi’nde dev yatırımlara imza attı. Bu kapsamda ilçede 18 milyon 673 bin 786 TL yatırım bedeli ile insan ve çevre sağlığı için çok önemli olan Bünyan, Yeni Süksün-Hazerşah, Karakaya ve Akmescit İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri inşa edildi.

Diğer yandan muhtelif mahallelerde 34 bin 341 metre içme suyu, 11 bin 100 metre kanalizasyon şebeke hattı imalatı gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, altyapı hizmetlerinin hem merkezde hem de ilçelerde sorunsuz bir şekilde yerine getirildiğini kaydetti.

Daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için KASKİ ekiplerinin sahada özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi:

“Sağlam altyapı sağlam gelecek anlayışıyla, merkez ve ilçelerimizin geleceğini inşa ediyoruz. Sağlıklı üstyapıların, sorunlarından arındırılmış altyapı ağı üzerine kurulacağı tespitinden hareketle, altyapı yatırımlarına önem veriyoruz. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden sorunsuz altyapı ağının oluşumuna kadar altyapı kavramına giren bütün konularda örnek alınan yatırımlar, KASKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Kayseri’mizin daha da sağlam ve modern altyapıya kavuşması için projelerimizi ve yatırımlarımız hız kesmeden sürecek. Yapılan yatırımlar Bünyan halkımıza hayırlı olsun.”