Kaski'den Akkışla'ya 9 miyon 946 bin liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nün altyapı seferberliği kapsamında Akkışla ilçesine 2021 yılında 9 Milyon 946 Bin TL değerinde yatırım gerçekleştirildi.

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  • Güncelleme: 29.12.2021 15:36
Kaski'den Akkışla'ya 9 miyon 946 bin liralık yatırım
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün altyapı seferberliği kapsamında Akkışla ilçesine 2021 yılında 9 Milyon 946 Bin TL değerinde yatırım gerçekleştirildi.

KASKİ Genel Müdürlüğü, sürekli artan şehir nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla 2021 yılında da merkez ve ilçelerde büyük projelere imza attı.

İlçelerde ihtiyaca uygun birçok önemli yatırımı hayata geçirerek bölge halkına daha sağlıklı, yaşanabilir zeminler hazırlayan KASKİ, Akkışla ilçesinde 2 adet İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşa etti. Diğer yandan yeni yerleşim yerlerindeki konutların içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak için de toplam uzunluğu 22 bin 580 metre olan şebeke hattı imalatı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, altyapı ile ilgili yaşanabilecek her türlü problemin ortadan kaldırılması için merkez ve ilçelerdeki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

KASKİ’nin insan ve çevre sağlığını korumak için kalıcı ve geleceğe yönelik projeler ile sürekli hizmet halinde olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti:
“Hızla değişen koşullara ayak uydurmanın, geleceğe yönelik planlar hazırlamanın en iyi yolunun değişimi planlamak ve yönetmekten geçtiğini biliyoruz. Amacımız, kentimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve sürdürülebilir kentsel gelişme ile daha da yaşanabilir bir çevre oluşturmak. Sağlıklı kentler ancak sağlıklı altyapılar üzerine inşa edilir. İşte bu gerçekten yola çıkarak tüm birimlerimiz ile aynı azimle merkez ve ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Laf değil icraat yapıyoruz. Hizmet etmeyi seviyoruz. Akkışla’mız için ne yapsak az. Gücümüzün yettiği ölçüde bundan sonra da kentimizin gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz ayrımı yapmadan yolumuza devam edeceğiz.”

Kurumsal Haber

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