Kasımpaşa ile Sivasspor 23. randevuda

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 23. kez karşılaşacak.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 10:50
Kasımpaşa ile Sivasspor 23. randevuda
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 23. kez karşılaşacak.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 23. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Sivasspor, yarın saat 13.30’da deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İki ekip yarın oynanacak olan maçla birlikte 23. kez karşılaşmış olacak. Geride kalan 22 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar 8, Kasımpaşa ise 7 galibiyet elde etti. 7 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.

Taraflar arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 61 gol atıldı. Sivasspor rakip fileleri 31 kez havalandırırken kalesinde ise 30 gol gördü. İstanbul’da oynanan 11 karşılaşmada ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken 5 kez de rakibine mağlup oldu.

Sivasspor ve Kasımpaşa, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 2-1 Sivasspor’un galibiyeti ile sona ermişti.

Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki oynanan maçlarda alınan skorlar şöyle:

2007-2008 Sezonu

Sivasspor-Kasımpaşa: 4-0

Kasımpaşa-Sivasspor: 0-4

2009-2010 Sezonu

Kasımpaşa-Sivasspor: 2-2

Sivasspor-Kasımpaşa: 1-1

2010-2011 Sezonu

Kasımpaşa-Sivasspor: 2-0

Sivasspor-Kasımpaşa: 1-1

2012-2013 Sezonu

Kasımpaşa-Sivasspor: 1-0

Sivasspor-Kasımpaşa: 1-0

2013-2014 Sezonu

Sivasspor-Kasımpaşa: 1-2

Kasımpaşa-Sivasspor: 6-2

2014-2015 Sezonu

Kasımpaşa-Sivasspor: 0-0

Sivasspor-Kasımpaşa: 1-1

2015-2016 Sezonu

Kasımpaşa-Sivasspor: 2-1

Sivasspor-Kasımpaşa: 1-0

2017-2018 Sezonu

Kasımpaşa-Sivasspor: 2-3

Sivasspor-Kasımpaşa: 2-2

2018-2019 Sezonu

Sivasspor-Kasımpaşa: 0-3

Kasımpaşa-Sivasspor: 1-3

2019-2020 Sezonu

Sivasspor-Kasımpaşa: 2-0

Kasımpaşa-Sivasspor: 0-0

2020-2021 Sezonu

Kasımpaşa-Sivasspor: 2-0

Sivasspor-Kasımpaşa: 2-1

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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