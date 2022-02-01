Karate sporcuları Adana'dan dereceler ile döndü

Adana’da düzenlenen 4. Geleneksel Adana Kurtuluş Karate Kupasında Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Karate takımı 3 birincilik, 2 ikincilik, 5 üçüncülük ve 2 kupa kazanarak kürsüde Kayseri’nin adından söz ettirdi.

4. Geleneksel Adana Kurtuluş Karate Kupası 28-30 Ocak 2022 tarihleri arasında Adana’da yapıldı. 14 ilden 38 kulüp ve 702 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, Kayseri 3 birincilik, 2 ikincilik, 5 üçüncülük ve 2 kupa kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonadan derecelerle dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.