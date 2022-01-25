Kar yağışı, balık tezgahlarını hareketlendirdi

Kar yağışı ve havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar balık tüketimine yöneldi. Bu da balık tezgahlarını hareketlendirdi. Soğuk havalarda vitamin deposu olarak balık tercih edildiğini belirten balık satışı yapan Mehmet Boran, vatandaşın en çok hamsi ve istavrit aldığını ifade etti.

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  • 25.01.2022 10:42
  • Güncelleme: 25.01.2022 10:42
Kar yağışı, balık tezgahlarını hareketlendirdi

Protein, fosfor, selenyum, B grubu, A ve D vitaminleri bakımından oldukça zengin olan balık, özellikle soğuk kış günlerinde tüketiliyor. Vücudun vitamin ihtiyacını balıktan karşılamak isteyen vatandaşlar, havaların iyice soğuduğu bugünlerde balıkçıların yolunu tutuyor. 

‘KAR YAĞIŞI TEZGAHLARI ŞENLENDİRDİ’

Kayseri’de etkisini gösteren kar yağışı sonrası balık tezgahlarının hareketlendiğini belirten balıkçı Mehmet Boran, havalar soğudukça tüketicinin biraz daha balık tüketmeye yöneldiğini söyledi. “Balık sağlıktır” diyen Boran, “İçinde bulunduğumuz dönem (pandemi) belli. Vücudun direncini en iyi arttıran besin balıktır. Kar yağışı ile birlikte tezgahlarımız hareketlendi. Müşterilerimiz ilgi göstermeye başladı. Bu soğukta balığa ihtiyacı olan hemen geliyor alışveriş yapıyor” diye konuştu.

‘ÇOK ÇIKAN BALIK UCUZ, AZ ÇIKAN BALIK PAHALI OLUR’

Balık fiyatlarındaki değişikliğin ürünün az veya çokluğuna bağlı olduğunu belirten Boran, “Şimdi sezon başlangıcı itibariyle özellikle hamsimiz güzel devam etti. Bayağı da rağbet gördü. Hamsi ve istavrit hala geliyor. Şimdiki fiyatlar normal seviyede. Balıkçılıkta bir tabir vardır, çok çıkan balık ucuz olur az çıkan balık ise daha pahalı olur. Bu lezzetinden dolayı değildir. Az çıktığı ve masrafı çok olduğu için pahalı olur. Hamsi ve istavrit 30 lira civarında satılıyor. Bizim buradaki olayımız balık ne kadar çok çıkarsa o kadar ucuza satarız. Bizim mazotla, dolarla ve euroyla işimiz yok. Bizim işimiz balıktır. Bol çıktığı sürece de ucuz olur. Şu an 25 lira ise hamsi, daha çok çıkarsa 15 liraya kadar düşecektir” ifadelerini kullandı.

BGC

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