Kapalıkaleli taraftarlar, Baki Ersoy'u duygulandırdı.

Kayserispor’a olan desteği ve ilgili ile ön plana çıkan Kayseri MHP Milletvekili Baki ERSOY dün gece oynanan Kayserispor- Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını taraftarların arasında takip ederek gollerin sevincini taraftar ile omuz omuza yaşadı. Bu manzara karşısında taraftarlar ise “Kayseri seninle gurur duyuyor!” sloganlarıyla stadı inletti. Bu sevgi selinin ardından Ersoy ise sosyal medya hesaplarından duygusal bir paylaşımda bulunarak; “Kayserimizin en değerli markası Kayserisporum, şehrimizin yıkılmaz kalesi Kapalıkaleli kardeşlerim; bende sizlerle gurur duyuyorum. Şehrimiz bir iken beraberken sarının yanındaki kırmızısıyla güzel. Her zaman gururla söylediğim gibi; Sevdamız Kayseri, Sevdamız Kayserispor.” İfadelerine yer verdi.

