Kapadokya'yı ilk 6 ayda 258 bin 914 kişi kuşbakışı izledi

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini 2022 yılının ilk altı ayında gerçekleşen 12 bin 558 sıcak hava balon uçuşu ile 258 bin 914 yerli ve yabancı turist Kapadokya’yı gökyüzünden izledi.

“2022 rekor yılı olacak”

Royal Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler yaptığı açıklamada; “Nevşehir Valiliğinin açıkladığı raporlara göre 2022 yılının ilk altı ayında Kapadokya semalarında 258 bin 914 yerli ve yabancı balon turlarına katıldı. Bu bilgiler ışığında yılsonu itibariyle 600 bin yolcu barajının aşılacağını ve yeni bir rekor yılı olacağını ön görüyoruz. Geçtiğimiz yıl pandeminin gölgesinde bir turizm yılını geride bıraktık. 389 bin yerli ve yabancı turist balon turlarına katılmıştı. Hala rekor yılımız 589 bin kişinin uçtuğu 2019 yılı. Bu yılın ikinci yarısından daha da umutluyuz. Umarım artan talebi emniyetli uçuşlar ile karşılayabiliriz” şeklinde konuştu.

"Kapadokya ticari balonculuğun başkenti"

Dinler vatandaşı hizmet etmeye devam edeceklerini aktararak, “Dediğimiz gibi Kapadokya ticari balonculuğun başkenti. Ülke turizmini pazarlama argümanlarımızın en önemlisi. Biz de misafirlerimizin beklentilerini karşılayacak emniyet ve hizmet olarak tüm çabamızla onları memnun etmek için uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.

Nevşehir Valiliğinden edinilen bilgiye göre Haziran ayında 3 bin 667 sıcak hava balonu havalandı. Hava koşullarının uygun olduğu günlerde sabah erken saatlerde havalanan sıcak hava balonu ile Kapadokya bölgesini izleyen yerli ve yabancı turist sayısı bir önceki aya göre artarak Haziran ayında 78 bin 297’a ulaştı.

Mayıs ayında sadece 23 gün havalanan sıcak hava balonu ile yaklaşık 75 bin turist Kapadokya’yı havadan izleme imkânı buldu.