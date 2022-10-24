Kapadokya'da sonbahar güzelliği

Milyonlarca yıl önce meydana gelen volkanik patlamaların masal diyarına dönüştürdüğü masalsı Kapadokya, hazan mevsiminde sarının tüm farklı tonlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

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  • 24.10.2022 12:27
  • Güncelleme: 24.10.2022 12:27
Kapadokya'da sonbahar güzelliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milyonlarca yıl önce meydana gelen volkanik patlamaların masal diyarına dönüştürdüğü masalsı Kapadokya, hazan mevsiminde sarının tüm farklı tonlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Konuklarına tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle her mevsim farklı bir manzara sunan bölgede turistler, sararmış ağaçlar arasında gezinti yapmanın keyfini yaşıyor. Kendine özgü doğal yeryüzü şekilleri ile ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralayan Kapadokya coğrafyası, sonbaharın renkleriyle farklı bir güzelliğe büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Peribacaları, tüf kayalara oyulmuş kiliseleri, yer altı ve yer üstü oluşumları ve balon turları ile dünyada ve Türkiye’de kültür turizminin en önemli merkezlerinden biri konumundaki Kapadokya, sonbahar mevsiminde de yerli ve yabancı turistlerin gezi güzergahları içerisinde yerini almaya devam ediyor. Doğa, kültür ve tarihin bütünleştiği Kapadokya, sonbaharın gelmesiyle birlikte daha farklı bir güzelliğe büründü. Sonbaharda sararıp dökülen ağaçlar, sarının tüm tonlarının değişik güzelliğini ortaya çıkarırken, fotoğraf tutkunları için de bu anın kaydedilmesi oldukça heyecan verici kareler bütünlüğü oluşturuyor.

Kapadokya’nın bu kadar güzel olduğunu hayal etmediğini söyleyen Pakistanlı turist Moin Malik From; “Kapadokya’ya daha önce arkadaşlarımla gelmiştim. Çok beğendiğim için bu seferde ailemle gelerek, bu güzellikleri onların da görmesini istedim. Şu anda da Kapadokya çok muhteşem görünüyor" şeklinde konuştu. Ailesi ile birlikte Kapadokya turuna gelen Yumma Awan From da; "Kapadokya’ya sürekli gelmek istiyordum. Babam bu teklifi yapınca çok sevindim. Kapadokya’nın özellikle vadileri ve farklı coğrafyası ile sıcak hava balonları çok dikkatimi çekti. Kapadokya’yı ATV ve safari araçlarıyla gezmek de çok güzel” dedi. Hong Kong’dan Kapadokya tatili için gelen Ng Hoi Ping de Kapadokya’yı gezmek için bence en güzel zaman. Her yer portre gibi. Sarının her tonunu görebiliyorsunuz. Fotoğraf çekmek için çok güzel bir yer. Peri bacaları sarılar içinde çok güzel görünüyor. Burada yapabileceğiniz bir çok aktivite var. Özellikle ATV ve arazi araçlarının yanı sıra atlarla beri bacalarını gezebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İHA

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