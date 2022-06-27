Kapadokya'da havalı duş turistlerin hoşuna gidiyor

Nevşehir'in Göreme Beldesi başta olmak üzere bir çok bölgesinde yapılan ATV turlarına ilgi her geçen gün artıyor. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslardan sonra daha güvenli hale gelen ATV turları, Kapadokya bölgesinde yapılabilecek en güzel aktiviteler arasında yer alıyor.

PAYLAŞ
  • 27.06.2022 12:43
  • Güncelleme: 27.06.2022 12:43
Kapadokya'da havalı duş turistlerin hoşuna gidiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Göreme Beldesi başta olmak üzere bir çok bölgesinde yapılan ATV turlarına ilgi her geçen gün artıyor. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslardan sonra daha güvenli hale gelen ATV turları, Kapadokya bölgesinde yapılabilecek en güzel aktiviteler arasında yer alıyor.

ATV turlarına katılan yüzerce yerli ve yabancı turistler önce eşsiz güzelliğe sahip Kapadokya’ya vadilerini ATV ile geziyor. Akşam gün batımında ise Göreme Beldesine bağlı Roz vadisine gelerek toplu şekilde güneşin batışını izliyorlar. Turu tamamlayan turistler Kapadokya vadilerinde toza bulandıkları için firmalar tarafından hava ile duş almaları sağlanıyor. Kapadokya bölgesini gezmeye gelen turistler; “ATV turu çok güzel ve eğlenceliydi. Çok deli dolu bir şoförlük yaptım. Kapadokya çok inişli çıkışlı. Bu vadilerde ATV ile gezmek mükemmeldi” şeklinde konuştular.

“Balondan sonra ATV turu”

Kapadokya bölgesinde gün boyu ATV turların yapıldığını ancak gün batımına yakın yapılan turların daha çok rağbet gördüğünü söyleyen ATV firma sahibi Abdullah Eroğlu; “Kapadokya’da ATV ile yapılan Sunset turu popüler bir turdur. Kapadokya bölgesinde en çok balon turları tercih ediliyor. Balon turundan sonra gün içinde yapılabilecek en güzel aktivite ATV turları. Bu turların da en yoğun olduğu tur ise gün batımı turlarıdır. Kapadokya’ya gelen bütün misafirlerimizi ATV turlarına davet ediyoruz” dedi. Kapadokya’da ATV turlarına katılan yerli ve yabancı turistler; “Turumuz çok güzel ve keyifliydi. Kapadokya manzarası içinde bir tur yaptık. Gün batımını ülkemizin en güzel bölgesi Kapadokya’dan izledik" ifadelerini kullandı.

‘Hava ile duş alıyorlar’

ATV turunu tamamlayan yerli ve yabancı turistler Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasında yer alan vadileri gezdikten sonra tozlarından hava ile temizleniyorlar. İşletme önünde bulunan hava tabancası ile duş alan misafirler; “ATV turu çok güzeldi. Buraya gelen herkese tavsiye ediyoruz. Kapadokya’ya gelen herkes bence bunu denemeli. Çok güzel bir ekiple gezdik. İlk defa hava ile duş alacam. Bende merakla bekliyorum. Kapadokya’da havalı duş alıyoruz” şeklinde konuştu.

İşletme sahibi Selçuk Kılınç da yaptığı açıklamada; “Kapadokya’da ATV turu düzenliyoruz. Vadi ve gün batımı turundan az önce geldik. Kapadokya vadileri toz toprak. Müşterilerimizden bundan çok memnunlar ve çok eğleniyorlar. Turdan dönen misafirlerimiz ellerini ve yüzlerini su ile yıkamak istiyorlar. Biz buna izin vermiyoruz. Su ile ellerini yüzlerini yıkadıklarında çamur oluyorlar. Müşterilerimiz bu toz topraktan zevk alıyorlar, yağmurlu havalarda çamura giriyorlar. Kapadokya’nın özelliği bu. Misafirlerimiz turu tamamladıktan sonra bizde otele gidene kadar çamurlu gitmesinler diye hava ile duş aldırıyoruz. Bu durumdan da çok memnunlar” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MÜSİAD heyeti Anadolu'nun Ticaret Merkezi Kültepe'de

MÜSİAD heyeti Anadolu'nun Ticaret Merkezi Kültepe'de

Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta

Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta

Kayseri'den sel bölgesine personel ve ekipman desteği

Kayseri'den sel bölgesine personel ve ekipman desteği

Başkan Büyükkılıç, Anadolu'da ilk ve tek olan AR-GE Merkezi'ni inceledi

Başkan Büyükkılıç, Anadolu'da ilk ve tek olan AR-GE Merkezi'ni inceledi

Sarraf İhsan Gülderdi: Bu dönem panik yapıp birikimini bozduranlar da var, birikim yapmaya çalışanlar da

Sarraf İhsan Gülderdi: Bu dönem panik yapıp birikimini bozduranlar da var, birikim yapmaya çalışanlar da

Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta

Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

6
Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşini ve üvey kızını öldürüp kendini yaralayan şahıs hakim karşısına çıktı

Eşini ve üvey kızını öldürüp kendini yaralayan şahıs hakim karşısına çıktı

SON DAKİKA... Erdoğan'dan, bayram tatili, asgari ücret artışı ve maaş zammı açıklaması

SON DAKİKA... Erdoğan’dan, bayram tatili, asgari ücret artışı ve maaş zammı açıklaması

DAHA FAZLA
Ata tohumu 'gacer' buğdayı, tescil edildi

Ata tohumu “gacer” buğdayı, tescil edildi

Vali Çiçek: 'Kültürel mekan ve tarihi alanları Türkiye ve dünya turizmine kazandıracağız'

Vali Çiçek: “Kültürel mekan ve tarihi alanları Türkiye ve dünya turizmine kazandıracağız”

Pusatlı'ya yeni mesire alanı yapılıyor

Pusatlı’ya yeni mesire alanı yapılıyor

Büyükşehir'den, Karadeniz'deki sel bölgesine araç ve personel desteği

Büyükşehir’den, Karadeniz'deki sel bölgesine araç ve personel desteği

Kurban ibadetinin dini dayanağı nedir?

Kurban ibadetinin dini dayanağı nedir?