Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 6. Yıldönümü Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları Türk Bayrakları, Ömer Halisdemir, Türkiye geçilmez, unutmadık unutturmayacağız pankartları ile havalandı.

PAYLAŞ
  • 15.07.2022 07:06
  • Güncelleme: 15.07.2022 07:06
Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 6. Yıldönümü Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları "Türk Bayrakları, Ömer Halisdemir, Türkiye geçilmez, unutmadık unutturmayacağız" pankartları ile havalandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nevşehir’de sabahın erken saatlerinden itibaren kutlanmaya başlandı. Gün doğumuyla birlikte Zelve ve Paşabağlarından havalanan Sıcak Hava Balonlarına Türk Bayrakları ile Şehit Ömer Halisdemir pankartı asıldı.

Sıcak Hava Balon Pilotu Alper Çetin “15 Temmuz dayanışma milli birlik günü ve şehitlerimiz için kalkış yapıyoruz. Bugün Türk Bayrağı ve Ömer Halisdemir posteriyle uçuyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz.

Kaan Kayhan Kayacı ise yaptığı açıklamada "Bugün şehitlerimizin anısına uçuyoruz. Umarım güzel bir uçuş olur. Ömer Halisdemir’in pankartıyla uçuyoruz” şeklinde konuştu.

Balona binen yolcular yaptıkları açıklamada, "Bugün 15 Temmuz şehitlerimiz için kalkıyoruz, gurur duyuyoruz fazla söze gerek yok. Şehitlerimizin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Allah bir daha 15 Temmuz’u bize asla yaşatmasın”

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek: '15 Temmuz'da Türk milleti dünya milletlerine örnek oldu'

Vali Çiçek: '15 Temmuz'da Türk milleti dünya milletlerine örnek oldu'

Avrupadaki Türkler Kayseri Buluşması Konserleri devam ediyor

Avrupadaki Türkler Kayseri Buluşması Konserleri devam ediyor

Emre Demir, Barcelona'da

Emre Demir, Barcelona'da

Başkan Özdoğan: 'O şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız'

Başkan Özdoğan: 'O şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız'

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Kulübü sıkıntıya itecek transfer yapılmasına karşıyım'

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Kulübü sıkıntıya itecek transfer yapılmasına karşıyım'

Kayserisporlu Kolovetsios: 'Rekabetçi biz sezon olacak'

Kayserisporlu Kolovetsios: 'Rekabetçi biz sezon olacak'

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

6
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Kocasinan'da 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

Kocasinan'da 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

DAHA FAZLA
Büyükşehir'den 15 Temmuz'a özel anlamlı sergi

Büyükşehir'den 15 Temmuz'a özel anlamlı sergi

Kartal Şehitliği ve Asri Mezarlık Polis Şehitliği ziyaret edildi

Kartal Şehitliği ve Asri Mezarlık Polis Şehitliği ziyaret edildi

Başkan Palancıoğlu: '15 Temmuz ruhu hep diri tutulacaktır'

Başkan Palancıoğlu: '15 Temmuz ruhu hep diri tutulacaktır'

15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kayserispor yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı yapacak

Kayserispor yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı yapacak