Kapadokya'da balonlar 13 gün aradan sonra yeniden havalandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da turistlere yönelik düzenlenen sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı 13 aradan sonra yeniden havalandı.

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  • Güncelleme: 18.12.2021 13:01
Kapadokya'da balonlar 13 gün aradan sonra yeniden havalandı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da turistlere yönelik düzenlenen sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı 13 aradan sonra yeniden havalandı.
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya’da turistlere yönelik düzenlenen sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı 13 aradan sonra yeniden havalandı.

Kapadokya’da tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle kaplı alanları turistlerin gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balon turlarına rüzgâr ve sisli hava nedeniyle 13 gün ara verildi. Kapadokya’da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

Yılda yaklaşık olarak 300 gün uçuşun yapıldığı bölgede, turistler Kapadokya’nın eşsiz manzarasını havadan izleme şansı buluyorlar. Çalışmalara sabah erken saatlerde başladığını söyleyen Öğrenci Pilot Ozan Dalkılıç “Kapadokya bölgesinde iki hafta aranın ardından uçuşlara yeniden başladık. Bölgemizde yılın yaklaşık olarak 297 günü uçuş oluyor. Bugün balonlarımız tekrar havalanıyor. İnşallah böyle devam ederiz” dedi.

Sıcak Hava Balon Pilotu Furkan Tiryaki, “13 gündür balonlar uçmuyordu. Bugün tekrar uçmak nasip oldu. Şu anda uçmayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ordu’dan Kapadokya’yı gezmeye gelen ve sıcak hava balonuna binen Neşet Bekçi, “Kapadokya’yı ilk defa karlı gördüm. Çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim” dedi.

İngiltere’den gelen Andrea da yaptığı açıklamada, “Kapadokya’ya geldim, Kapadokya çok güzel, özellikle kış aylarında harika” dedi.

Karlar altında güzel bir havada uçuş gerçekleştirdiklerini söyleyen Sıcak Hava Balon Pilotu Muhsin Bozdak da yaptığı açıklamada, “13 gündür Kapadokya bölgesinde uçuş olmuyordu. Bugün ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. Hava çok güzeldi. Karlar altında bir uçuş oldu. Bu mevsimde Kapadokya’nın tadını çıkarmak istiyorsanız kışın karlar altında gelebilirsiniz. Uçuş güvenliği açısından Kapadokya bölgesi dünyada bir numaradır. Gelmek isteyenleri her zaman bekleriz" dedi.

İhlas Haber Ajansı

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