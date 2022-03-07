Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde kurulan Kapadokya Jeolojik Miras Kaya Oyma Mekanlar Uygulamalı Araştırma Merkezi, kaya düşmelerine karşı Kapadokya'yı üç boyutlu modellemeye başladı.

PAYLAŞ
  • 07.03.2022 14:31
  • Güncelleme: 07.03.2022 14:31
Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde kurulan Kapadokya Jeolojik Miras Kaya Oyma Mekanlar Uygulamalı Araştırma Merkezi, kaya düşmelerine karşı Kapadokya’yı üç boyutlu modellemeye başladı.

Kurulan merkezde düşen kayaçlardan örnekler alınarak analizler yapılıyor. Ayrıca Kapadokya bölgesi 3 boyutlu taranarak bir modelleme oluşturuluyor. Özellikle düşme ihtimali yüksek olan kayaların çevresine vereceği zarar, düşen kayaların sıçrama yüksekliği ve mağara çökmeleri gibi konular yakından takip ediliyor. Kapadokya Jeolojik Miras Kaya Oyma Mekanlar Uygulamalı Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mutluhan Akın, Kapadokya bölgesindeki ve Nevşehir özelindeki doğal ve jeolojik mirasın güzel olmasının yanı sıra, doğal afetler açısından da oldukça zengin bir bölge olduğunu söyledi.

“Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta”

Prof. Dr. Akın yaptığı açıklamada Kapadokya bölgesi ve Nevşehir’in özellikle jeolojik miras açısından zengin bir bölge olduğunu belirtti. Peribacaları ve kaya oyma mekânların bölgeye güzellik kattığını aktaran Akın, "Kapadokya ve Nevşehir il özelindeki doğal ve jeolojik mirasın güzel olmasının yanı sıra, doğal afetler açısından da oldukça zengin bir bölgede yaşıyoruz. Bölgede kaya düşmeleri ve mağara çökmeleri oldukça yaygın. Zaman zaman ilimizin çeşitli bölgelerinde kaya düşme olayları ile karşılaşabiliyoruz ve bu kaya düşmeleri can ve mal güvenliği açısından olumsuz durumlara da neden olabiliyor. Geçmiş dönemde Ürgüp’te istenilmeyen bir kaya düşme olayıyla karşılaşmıştık. Göreme Açık Hava Müzesinde oldukça yakın zamanda kaya düşmesi meydana geldi. Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta. Biz de üniversite, bölümümüz ve Kapadokya Jeolojik Miras Kaya Oyma Mekanlar Uygulamalı Araştırma Merkezi olarak bölgedeki kaya düşmelerini ve mağara çökmelerini modellemeye çalışıyoruz ve bu kaya düşme tehlikesini ortaya koymaya çalışıyoruz” dedi.

“Güncel teknoloji ile 3 boyutlu modelleme yapılıyor”

Çalışmalarını gerek yerleşim yerlerinde gerekse turizme açık mekanlarda yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Mutluhan Akın, güncel teknolojiyi kullanmaya çalıştıklarını vurguladı. Özellikle 3 boyutlu modellemelerle kaya düşmelerini modellediklerini dile getiren Akın, "Düşebilecek kaya bloklarının ulaşabilecekleri mesafeyi ve düşmeleri sırasındaki enerjiyi ve sıçrama yüksekliği gibi parametreleri ortaya koyuyoruz. Ortaya koyduğumuz bu parametreler sonucunda ne tür iyileştirme yapabileceğimiz konusunda çalışmalar yapıyoruz. Kaya oyma mekânlar açısından baktığımızda da gerek tarihi ve gerekse güncel anlamda çok sayıda kaya oyma mekân var. Bu kaya mekânlar bölgenin yerel kayacı olan ignimbiritler içerisinde açılmış durumda. İgnimbiritler özellikle suyun etkisiyle çok hızlı bir şekilde bozulabilmekte. Bu bozulmanın sonucunda da gerek kaya oyma mekânların gerekse kayacın içerisindeki süreksizlerin etkisiyle duyarsızlık etkisiyle karşı karşıya kalmaktayız. Bölgede birçok yer afet bölgesi ilan edilmiş durumda. Bölgede yapılacak bu tür doğal afetlere yönelik kaya düşmesi ve mağara çökmesine yönelik çalışmaların değerli ve toplumsal anlamda katkılı olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hacılar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını yaptı

53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

'Maharetli Eller'de Kadınlar Günü coşkusu

'Maharetli Eller'de Kadınlar Günü coşkusu

Başkan Büyükkılıç 'Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

Başkan Büyükkılıç 'Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

Büyükkılıç: 'Kadın elinin değdiği her alanda emek ve fedakarlık vardı'

Büyükkılıç: 'Kadın elinin değdiği her alanda emek ve fedakarlık vardı'

KAYÜ'de 'afet' eğitimi

KAYÜ'de 'afet' eğitimi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

5
Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

6
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de kar yağışlı bir hafta bekleniyor

Kayseri’de kar yağışlı bir hafta bekleniyor

Sarraf Gülderdi: 'Ons bu şekilde devam ederse altın ve TL yönünde yeni rekorlar gelebilir'

Sarraf Gülderdi: “Ons bu şekilde devam ederse altın ve TL yönünde yeni rekorlar gelebilir”

DAHA FAZLA
Kayseri'de vaka sayısında düşüş sürüyor

Kayseri’de vaka sayısında düşüş sürüyor

Develi Belediye, Hatay'dan yenilgiyle döndü

Develi Belediye, Hatay'dan yenilgiyle döndü

Süper Amatör Küme'de perde kapanıyor

Süper Amatör Küme'de perde kapanıyor

Vali Günaydın: 'Kadınlarımız, yaptıkları çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler'

Vali Günaydın: 'Kadınlarımız, yaptıkları çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler'

İncesu Belediyesi'nden yüzde 75 indirim

İncesu Belediyesi’nden yüzde 75 indirim