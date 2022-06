KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü; “Hastalarımız iyileştiklerini göstererek, topluma karışacaklar”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Talas belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve KANKA Derneği tarafından iyileşen çocuklar için maske atma şenliği düzenlendi. Şenlikte konuşma gerçekleştiren KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, iyileşen hastalarla birlikte bu etkinliğin her yıl düzenleneceğini ifade etti. Karakükcü, “Şu anda paraşüt alanında ciddi bir kalabalık var. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Burada iyileşen hastalarımız toplandılar. İyileşen hastalarımız artık maskelerini atmak istiyorlar. Bugün inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Hastalarımız iyileştiklerini gösterecekler, topluma karışacaklar. Bizde bunu bir törenle kutlayalım istedik. Bunu geleneksel hale de getireceğiz. Bundan sonra her sene bu işi yapmayı planlıyoruz. Ve iyileşen hastalarımızla birlikte bunu KANKA Çocuk Festivali olarak, her sene kutlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.