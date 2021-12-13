Kalp hastalarının hayatını kolaylaştıracak tedavi: 'Kardiyak Rehabilitasyon'

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, kalp hastaları için uygulanan Kardiyak Rehabilitasyon tedavisi hakkında verdiği bilgilerde, Kardiyak Rehabilitasyon yöntemi ile hastaların kendi hastalıkları ile ilgili farkındalıkları artıyor' dedi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 13.12.2021 10:42
Kalp hastalarının hayatını kolaylaştıracak tedavi: 'Kardiyak Rehabilitasyon'
Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, kalp hastaları için uygulanan Kardiyak Rehabilitasyon tedavisi hakkında verdiği bilgilerde, Kardiyak Rehabilitasyon yöntemi ile hastaların kendi hastalıkları ile ilgili farkındalıkları artıyor' dedi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, kalp hastaları için uygulanan Kardiyak Rehabilitasyon tedavisi hakkında verdiği bilgilerde, "Kardiyak Rehabilitasyon yöntemi ile hastaların kendi hastalıkları ile ilgili farkındalıkları artıyor” dedi.

Tedavinin amacının kalp hastalıklarına bağlı olan sağlık problemlerini ve ölümleri en aza indirmek olduğunu söyleyen Ahmet Karabacak, “Kalp damar hastalıkları tüm dünyada en sık görülen ölüm sebebidir. En sık rastlanan hastalıkların başında gelen kalp hastalıkları, gerek medikal gerek cerrahi tedavi sonrasında da kardiyak rehabilitasyonun uygulanması gerekir. Kardiyak Rehabilitasyon, kalp hastalarının fiziksel, ruhsal, sosyal ve mesleki açıdan en iyi düzeye ulaşabilmesi için yapılan çok yönlü girişimlerdir. Amacı, kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm, hastaneye yatış ve iş gücü kaybını azaltmak, kalp hastalarının yaşam kalitesini arttırmak ve sosyal ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilmelerini sağlamak, günlük faaliyetlerinde ağrı ve sıkıntılarını en aza indirmektir” dedi.

“Kardiyak Rehabilitasyonun 5 farklı bileşeni var”

Kardiyak Rehabilitasyonun, kalp krizi geçiren, anjiyo sonrası stent takılan veya baypas ameliyatı olan hastalara yapıldığını ayrıca kalp kapak ameliyatı, kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyonu olan hastalar için de önerildiğini belirten Dr. Karabacak, “Kardiyak Rehabilitasyonun 5 bileşeni vardır ve bunlar sırasıyla hasta eğitimi, kalp hastalığı için risk faktörü olan durumların düzeltilmesi, diyet, psikoterapi ve egzersiz eğitimidir” dedi.

Karabacak, tedavinin sonunda hastaların sosyal ihtiyaçlarını kendi başlarına giderebilecek duruma geldiklerini söyleyerek, “Bu hizmet hastaya sunulurken, konu ile ilgili bizim multidisipliner dediğimiz farklı branştaki uzmanların takım halinde çalışması gerekir. Öncelikle kalp hastalığı sebebiyle göğüs ağrısı ve çabuk yorulma gibi şikayetleri olan hastalara birtakım testler yapılarak, hastaların başlangıç egzersiz kapasitesi belirlenir. Daha sonra hastaların varsa kullandıkları kalp koruyucu ilaçları gözden geçirilir. Fazla kiloları olan hastalara, diyetisyen tarafından zayıflamaya yönelik girişimler anlatılır. Kalp hastalığı sebebiyle olumsuz etkilenen ruh sağlığına yönelik psikoterapi hizmeti sunulur. Nihayetinde ise hastaya egzersiz eğitimi verilir. Egzersiz eğitiminin amacı hastanın egzersiz kapasitesini arttırmak, daha fazla işi yorulmadan yapabilmesini sağlamaktır. 6-12 haftalık egzersiz temelli Kardiyak Rehabilitasyon programı sonrası hastalar, sosyal ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilecek duruma gelir. Hastaların yaşam kalitesi artar, günlük faaliyetlerinde ağrı ve sıkıntıları asgari düzeye geriler” ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Acısı hala yüreğimizde'

'Acısı hala yüreğimizde'

Kayseri'de PKK'lı 2 kişi yakalandı

Kayseri'de PKK'lı 2 kişi yakalandı

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

KAYMEK'ten anne babalar için ilk yardım kursu

KAYMEK'ten anne babalar için ilk yardım kursu

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Erciyes Teknopark 'Benim İşim Girişim' Yarışmasının Ödül Töreni yapıldı

Erciyes Teknopark 'Benim İşim Girişim' Yarışmasının Ödül Töreni yapıldı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alınıyor

13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alınıyor

Başkan Gözbaşı'dan maça davet

Başkan Gözbaşı'dan maça davet

DAHA FAZLA
Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mı?

Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mı?

'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak

'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak

Milyonlar harcanan projeler boş duruyor

Milyonlar harcanan projeler boş duruyor

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da muhtarları dinledi

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da muhtarları dinledi

Ak parti il teşkilatından Hacılar belediyesine ziyaret

Ak parti il teşkilatından Hacılar belediyesine ziyaret