Kale içi şöyleşilerinde bu hafta Yusuf Kartal kale ve çevresini anlattı

Yusuf Kartal söyleşi programında, Kayseri tarihinde çok önemli bir yere sahip olan tarihi kale ve çevresinde daha önce yaşanan olayları, esnafları ve çocukluğunda yaşadıklarından kesitleri anlattı. Yusuf Kartal babasının Kale içinde bulunan dükkanında üç dört yaşından itibaren çalışmaya başladığını anlatarak, kale içinin adeta büyük bir alışveriş merkezi olduğunu alışveriş için insanların eskiden kale içini kullandıklarını anlattı. Kale içinde isimleriyle ön plana çıkan esnafların mekanlarından örnekler vererek kendi başından geçen, hatıraları ile birlikte anlattı. Zaman zaman dinleyicilerle oldukça renkli diyalogların yaşandığı söyleşi programında Yusuf Kartal kale ve çevresinin Kayseri’nin adeta kalbi olduğunu vurgulayarak uzun yıllar boyunca kale ve çevresinin Kayseri’nin merkezi olan bir yer olarak kaldığını ifade etti.

Programda daha sonra dinleyicilerden bazıları ile toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Kale içi sohbet programları önümüzdeki haftalarda da devam edecek.