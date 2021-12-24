Kale çevresinde koruma ve yenileme projesi başladı

Niğde Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesinde yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım çalışmaları Niğde Belediyesi teknik personelleri Niğde Müzesi ve Özel İdare KUDEB yetkili personelleri ile MEDAŞ yetkilileri denetiminde yapılıyor.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 24.12.2021 15:04
Kale çevresinde koruma ve yenileme projesi başladı
Niğde Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesinde yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım çalışmaları Niğde Belediyesi teknik personelleri Niğde Müzesi ve Özel İdare KUDEB yetkili personelleri ile MEDAŞ yetkilileri denetiminde yapılıyor.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesinde yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım çalışmaları Niğde Belediyesi teknik personelleri Niğde Müzesi ve Özel İdare KUDEB yetkili personelleri ile MEDAŞ yetkilileri denetiminde yapılıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Kale Çevresi Koruma ve Yenileme Projemiz kapsamında proje alanında Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca korunmaya değer bulunmuş yapılar ve tescilli yapılar hariç; uzlaşması tamamlanmış metruk ve aykırı yapıların yıkımına başladık. İnşallah en kısa süre içinde bu projemizi tamamlayıp şehrimizi turizm açısından bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Yerli ve yabancı turistler bu bölgeyi ziyaret etmeye başladıklarında şehrimizde hareketlilik artacak ve hemşerilerimizin gelir düzeyi artacak. Her alanda şehrimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Zabıtadan 'fahiş fiyat' denetimi

Zabıtadan 'fahiş fiyat' denetimi

İstikbal'le evlerin her hali güzelleşecek

İstikbal'le evlerin her hali güzelleşecek

Kayserispor ile Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Kayserispor ile Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

1 yılda 3 bin 184 aileye 'hoş geldin bebek' hediyesi

1 yılda 3 bin 184 aileye 'hoş geldin bebek' hediyesi

Başkan Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Başkan Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Erü'nün 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' başarısı

Erü'nün 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' başarısı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kağıt sektörü krizde

Kağıt sektörü krizde

Mazlumder, 30 Yıldır mazlumların yanında

Mazlumder, 30 Yıldır mazlumların yanında

DAHA FAZLA
İyi Parti İl Başkanı: Döviz düşüyor ama insanlar üşüyor

İyi Parti İl Başkanı: Döviz düşüyor ama insanlar üşüyor

Çetin Arık'tan İsmail Tamer'e Pensilvanya'lı yanıt

Çetin Arık'tan İsmail Tamer'e Pensilvanya'lı yanıt

MHP'den Turkovac'a destek

MHP'den Turkovac'a destek

Pati evi, 4500 köpeğe barınak oldu

Pati evi, 4500 köpeğe barınak oldu

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı