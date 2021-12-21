Kağıt uçaklar yarıştı

Kapadokya Üniversitesi öğrencileri, yaptıkları kğıt uçaklarla yarıştı.

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  • Güncelleme: 21.12.2021 16:21
Kağıt uçaklar yarıştı
Kapadokya Üniversitesi öğrencileri, yaptıkları kğıt uçaklarla yarıştı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kapadokya Üniversitesi öğrencileri, yaptıkları kâğıt uçaklarla yarıştı.

Kapadokya Üniversitesi Hezarfen Havacılık Topluluğu tarafından Kağıt Uçak Yarışması düzenlendi. Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesinde tüm öğrencilere açık yapılan yarışmada katılımcılar, yaptıkları kağıt uçaklarla yarıştı. Yarışmaya katılan uçaklar, etkinlik esnasında yapıldı. Yapım sırasında kağıt dışında (tüm kesici, yapıştırıcı, ölçme aletleri vs.) hiçbir materyal kullandırılmadı. Her katılımcıya 2 atış hakkı verildi. Değerlendirmelerde ise son atış baz alındı. Çizgi hakeminin izni olmadan yapılan atışlar geçersiz sayılırken, her atıştan sonra yarışmacıların attıkları nokta saha hakemi tarafından belirlendi.

Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Alperen Eker 27 metre uzaklığa gönderdiği uçağıyla yarışmada birinciliği elde ederken, Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencisi Bünyamin Kara 2’nci, Uçak Teknolojisi Programı öğrencisi Utku Bora Esen ise 3’üncü oldu.

Yarışmada birincilik ödülü olarak model uçak verilirken, ikinciye Solotürk kupası ve üçüncüye brove hediye edildi.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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