Kağıt sektörü krizde

Kağıt sektöründeki son iki ay içindeki üç katına çıkan fahiş fiyat artışları sektörü krize sokuyor.

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  • Güncelleme: 24.12.2021 16:28
Kağıt sektörü krizde
Kağıt sektöründeki son iki ay içindeki üç katına çıkan fahiş fiyat artışları sektörü krize sokuyor.

Kağıt ürünleri ve hammaddesindeki neredeyse yüzde 95’lik dışa bağımlılığımız, ambalaj kağıtları, hijyen kağıtları ve matbaa kağıtlarının fiyatlarındaki anormal artışla beraber kağıt sektörünü krize soktu.

Son aydaki dövizdeki dalgalanmanın yanı sıra ambalaj, hijyen ve matbaa alanında kullanılan kağıda döviz bazında gelen %50 lik bir artış, fiyatların TL bazında iki ay içinde üç katına çıkmasına neden oldu.

Zorunlu ambalaj ve hijyen alanında kullanılan kağıt hammaddesi dışında matbaa ve basım sektöründeki temel hammadde olan kağıdın bu denli yüksek bir fiyatla girdi maliyetlerini etkilemesi önümüzdeki günlerde de sektörü etkileyeceğe benziyor.

Döviz bazında kağıt hammaddesinin fiyat artış nedenini lojsitik ve pandemi dolayısıyla üretim daralmasına bağlayan kağıt ithalatçıları, fiyatların bu denli artmasının bir nedeninin de fırsatçılık olduğunu belirtiyorlar.
 

Kurumsal Haber

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