KAEÜ öğretim üyeleri 'Türkiye'nin NATO Üyeliği' toplantısına katıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim üyeleri İletişim Başkanlığınca düzenlenen “Changing Dynamics and Longstanding Alliance: Stronger with Türkiye for 70 Years” başlıklı etkinliğe katıldı.

KAEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nur Çetin, Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyelerinden Dr. Oğuz Güner ve Dr. Öğr. Üyesi Burak Güneş’in katılım sağladığı konferans da Korgeneral Levent Ergül ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Türkiye ve NATO ittifakının gelişmesi ile ilgili sunumları izlendi.

Konferansta NATO’nun dünya tarihinin en geniş ve kurumsal anlamda en gelişmiş ittifakı olduğunu ifade eden Altun, aynı zamanda NATO’nun yeni uluslararası şartlara uygun olarak sürekli kendini yenilemenin yollarını araması gerektiğini de belirterek Türkiye, NATO’nun en aktif, en güvenilir müttefiklerinden biri olduğunu da katılımcılara aktardı.