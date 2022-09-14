Kadir Has Stadı'nın ismi değişti

Yukatel Kayserispor'un maçlarına ev sahipliği yaptığı Kadir Has Stadyumu'nun yeni ismi tribünlerde yerini aldı.

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  • 14.09.2022 12:57
  • Güncelleme: 14.09.2022 13:25
Kadir Has Stadı'nın ismi değişti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un maçlarına ev sahipliği yaptığı Kadir Has Stadyumu’nun yeni ismi tribünlerde yerini aldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 6. haftasında evinde Antalyaspor’u konuk ettiği maçta Kadir Has Stadyumu’nun yeni ismi olan RHG Enertürk Enerji stadyumunda yerini aldı. Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak maç öncesinde stadın yeni ismi olan RHG Enertürk Enerji Stadyumu tribünlerde yerini aldı. Yapıldığı günden bugüne kadar 13 yıldır “Kayseri Büyükşehir Kadir Has Stadı” olarak isimlendirilen 32 bin 864 seyirci kapasiteli stadyumun yeni ismi “RHG Enertürk Enerji Stadı oldu.

Sarı kırmızılı kulübün bu yapılan anlaşma sonrası ne kadar gelir elde ettiği henüz açıklanmadı.

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İHA

Kayseri Gündem
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