Kadına dehşeti yaşattı, 10 ay hapis cezası aldı

Kayseri’de bir kadını alacak verecek meselesi yüzünden telefondan tehdit edip daha sonra maket bıçağıyla yaralayan sanığa 10 ay 17 gün hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık M.Ç., mağdur P.Y. katılırken, sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı sanık M.Ç.’nin ‘tehdit’ ve ‘yaralama’ suçundan cezalandırılmasını istedi. P.Y., M.Ç.’nin kendisine telefondan hakaretler savurduğunu, çağırdığı yere gittikten sonra kendisine maket bıçağıyla saldırdığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu kaydetti. Sanık M.Ç. ise ifadesinde, "Bu kadın yalan söylüyor. Bu kadın gittiği her yerden insanların duygusunu sömürerek, dolandırıcılık yapıyor. Kendisini Allah’a havale ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.Ç.’yi ‘tehdit’ ve ‘yaralama’ suçlarından toplamda 10 ay 17 gün hapis cezasına çarptırdı.

Olay

İddiaya göre, Kayseri’de telefon tamirciliği yapan M.Ç., P.Y. ile dükkanında tanıştı. Daha sonra birçok kez dükkana giden P.Y. ile M.Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. M.Ç., P.Y.’yi telefonla arayıp, hakaret ve tehdit etti. İkili kentte bir nokta belirleyerek buluştu. Burada daha da büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. M.Ç. yanında bulunan maket bıçağı ile P.Y.’yi kol kısmından hafif şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri P.Y.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, M.Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.