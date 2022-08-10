‘Kaçakçılık’ suçundan 4 kişi yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan kişilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda bin 500 paket kaçak sigara, 20 bin dal doldurulmuş makaron, 40 bin dal boş makaron, 200 kilo bandrolsüz tütün, 30 kilo nargile tütünü ve 500 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında ‘kaçakçılık’ suçundan işlem başlatıldı.