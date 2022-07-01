Jeotermal Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi projesinin kurulacağı yer belli oldu

Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) kurucu üyesi olduğu 'Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi' projesinin yer seçim komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

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  • 01.07.2022 16:15
  • Güncelleme: 01.07.2022 18:53
Jeotermal Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi projesinin kurulacağı yer belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Borsası’nın (KTB) kurucu üyesi olduğu ‘Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’ projesinin yer seçim komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışma Grup Sorumlusu Ozan Yolcu, Bakanlık Komisyon Üyeleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda alınan karar doğrultusunda uygun yer tespitinin yapıldığını bildiren Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, müjdeyi sosyal medya hesabından verdi.

Bağlamış sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Borsamızın kurucu üye olduğu Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi projesinin yer seçim komisyon toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda alınan karar doğrultusunda uygun yer tespiti yapıldı. Alınan kararların ilimize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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