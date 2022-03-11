Jandarmadan yolda kalan sürücüye yardım

Kayseri ve ilçelerinde iki gündür devam eden kar yağışı, etkili olmayı sürdürüyor. Yoğun yağış nedeniyle özellikle ulaşım olumsuz etkilendi. Akkışla ilçesinde de bir vatandaş yolda kaldı.

Aracı kara saplanan sürücünün imdadına, Akkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti. Ekipler, aracı arkasından iterek kurtardı. Jandarma görevlilerine teşekkür eden sürücü, daha sonra yoluna devam etti.