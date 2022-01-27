Jandarmadan tütün operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 40 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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  • 27.01.2022 17:09
  • Güncelleme: 27.01.2022 17:26
Jandarmadan tütün operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 40 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında Kocasinan ilçesinde bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Şahsın ev ve aracında yapılan aramada, 95 bin 600 adet boş/dolu bandrolsüz makaron, 1 adet dijital dolum makinası ve 40 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

İHA

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