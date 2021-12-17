Jandarmadan şok baskın

Türkiye genelinde, son günlerde gündeme gelen ve yılbaşı dolayısıyla piyasaya sürülen, sahte alkol satışlarının ve kullanımının önlenmesi amacıyla Nevşehir'de şok operasyonlar yapıldı.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 12:09
Jandarmadan şok baskın
Türkiye genelinde, son günlerde gündeme gelen ve yılbaşı dolayısıyla piyasaya sürülen, sahte alkol satışlarının ve kullanımının önlenmesi amacıyla Nevşehir'de şok operasyonlar yapıldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye genelinde, son günlerde gündeme gelen ve yılbaşı dolayısıyla piyasaya sürülen, sahte alkol satışlarının ve kullanımının önlenmesi amacıyla Nevşehir’de şok operasyonlar yapıldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortahisar beldesi, Mustafapaşa köyü ve Aksalur mahallesinde faaliyet gösteren, başta şarap fabrikaları olmak üzere toplamda 14 farklı işletmeyi denetledi.

Nevşehir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; yılbaşının yaklaşması, sahte alkol satışının ve sahte alkol kaynaklı zehirlenmelerin önüne geçmek amacıyla yapılan denetlemede 5607 sayılı kanun kapsamında sahte ve kaçak alkol ile herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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