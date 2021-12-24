Jandarma, tarihi eser, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi

Jandarma tarafından yapılan operasyonlarda, iki ev ve bir araçta yapılan aramalarda, tarihi şarap testisi ile uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

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  • Güncelleme: 24.12.2021 16:40
Jandarma, tarihi eser, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi
Jandarma tarafından yapılan operasyonlarda, iki ev ve bir araçta yapılan aramalarda, tarihi şarap testisi ile uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 23.12.2021 günü; Kayseri ili Kocasinan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 adet tarihi şarap testisi, Melikgazi  ilçesinde iki evde ve bir araçta yapılan aramada ise;  32 gram toz esrar, 8 gram metamfetamin, 18 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği , 15 adet tabanca mermisi ve 11 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. 

Meydana gelen olaylarla ilgili (3) şüpheli yakalanmış olup, gerekli adli işlemlere başlanmıştır.
 

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