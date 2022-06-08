Jandarma ekipleri, öğrencilerle çevre bilinci için fidan dikti

Kırşehir İ Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre koruma haftası nedeniyle Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğrencilere fidan hediye etti.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca; Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından çevre koruma haftası etkinlikleri içerisinde Kaman Kargın Yenice Köyü Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğrenim gören öğrencilerle ‘Geleceği Sen Çiz’ adlı duvar boyama çalışması yapıldı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi personeli tarafından Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere ayrıca çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm konularında videolar izlettirilerek bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

‘Geleceğe Bir Nefeste Sen Ol’ sloganı ile öğrencilere fidan hediye edildi ve öğrencilerle birlikte fidan dikimi yapıldı.