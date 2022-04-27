Jandarma ekipleri köyde yaşayan çocuklara bayram sevincini önceden yaşattı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler, köy okulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bayramlaşıp hediye verdi.

Jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi, “Çocuklar Gülsün Bayram Olsun Çocukların Bayramları Şeker Tadında Geçsin” projesi doğrultusunda Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Saray Köyü İlk ve Orta Okulunda eğitimlerini sürdüren 101 öğrenciyi ziyaret ederek çocuklarla bayramlaştı. Ekipler, bayramlık kıyafet, oyuncak, boyama kitabı ve şeker dağıtarak çocuklara erken bayram sevinci yaşattı.

Diğer yandan jandarma ekipleri, ‘Nazik’ isimli bomba arama köpeği ile kısa bir gösteri düzenledi. Eğitmeninden aldığı komutları yerine getiren köpek, öğrencilerin dikkatini çekti. Yaklaşık 5 dakika süren gösteriyi izleyen öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Öğrencilerden Ecrin Aslaner, “Bugün okulumuza jandarmalar geldi, bize bayramlık hediyeler getirdi. Onlara çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Buğlem Medine Akyürek isimli öğrenci de, “Okulumuza jandarma ağabey ve ablalarımız geldi. Bize bayramlık hediyeler getirdiler ve çok mutlu olduk. Onları çok seviyoruz. Okulumuza köpek geldi ve gösteri yaptı, çok eğlendik.” şeklinde konuştu.

Saray Yibitaş İlk ve Ortaokulu Müdürü Bekir Ercan ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederek, “Saray, İğdecik ve Ardaşan köyünden öğrencilerimiz okulumuzda eğitim görmektedir. ‘Çocuklar gülsün hep bayram olsun’ projesi ile Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okulumuzu ziyaret etti. Bayram öncesi öğrencilerimize bayram hediyeleri ve şeker dağıtarak jandarmanın yaptığı faaliyet ile ilgili öğrencilerimize bilgi verdi. Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.