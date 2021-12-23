Jandarma'dan kaçak şarap operasyonu

Sahte ve kaçak alkollü içki ile mücadele kapsamında; 22.12.2021 günü Kayseri ili Sarıoğlan ilçesinde bir işyerinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada; (550) litre kaçak şarap ele geçirilmiştir. Olayla ilgili (1) şüpheli yakalanmış olup, gerekli adli işlemlere başlanmıştır.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir.

