Jandarma'dan 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından anne ve anne adaylarına 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' çerçevesinde eğitim faaliyeti düzenlendi.
- 07.07.2022 10:31
- Güncelleme: 07.07.2022 11:13
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından anne ve anne adaylarına ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ çerçevesinde eğitim faaliyeti düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Amirliği tarafından düzenlenen proje çerçevesinde, 11 faaliyet dalında 300 anne ve anne adayına eğitim verildi.
Ekipler, yılsonuna kadar toplam 500 anne ve anne adayına eğitim verecek.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN