Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem sorumlu' oldukları tespit edilen 99 şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Düzenlenen operasyonda 55 şüpheli yakalandı.

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  • 04.01.2022 08:50
  • Güncelleme: 04.01.2022 09:12
Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem sorumlu’ oldukları tespit edilen 99 şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Düzenlenen operasyonda 55 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem sorumlu’ oldukları tespit edilen; 65’i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 34’ü özel sektör çalışanı olmak üzere 99 şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Düzenlenen operasyon neticesinde 55 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.

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