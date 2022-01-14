Jandarma 513 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Kısım Amirliği( JASAT) tarafından 2021 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 513 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, aranan 176 kişi yakalandı.

PAYLAŞ
  • 14.01.2022 14:12
  • Güncelleme: 14.01.2022 16:40
Jandarma 513 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Kısım Amirliği( JASAT) tarafından 2021 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 513 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, aranan 176 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre JASAT ekipleri tarafından 2021 yılı içerisinde kasten öldürme, trafik kazası sonucu taksirle öldürme, kasten yaralama olmak üzere toplam 16 olaya müdahale edildi. Ekiplerce bu olaylarda yakalanan 22 şüpheliden 11’i tutuklandı. Başta ’Evden hırsızlık’ olayları olmak üzere, ’Bağ, bahçe ve tarladan, iş yerinden, oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarından, inşaattan, haberleşme enerji ve nakil kablosu, motosiklet ve bisiklet hırsızlıkları ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlıkları’ gibi 513 faili meçhul olay Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından aydınlatıldı. Aydınlatılan olaylarda yakalanan şüpheliler ile adli makamlarca çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 176 kişiden 93’ü tutuklandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor

Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'terörist' tepkisi: 'Niye kınayamıyorsun'

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'terörist' tepkisi: 'Niye kınayamıyorsun'

Kayseri'de 129 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı

Kayseri'de 129 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı

Protokolden Kepez çıkarması

Protokolden Kepez çıkarması

Merkez Halk Kütüphanesi 00.00'a kadar açık

Merkez Halk Kütüphanesi 00.00'a kadar açık

Çolakbayrakdar: '2022 yılında, daha yeşil bir Kocasinan'ı inşa edeceğiz'

Çolakbayrakdar: '2022 yılında, daha yeşil bir Kocasinan'ı inşa edeceğiz'

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talasgücü Belediyespor sezonun ikinci yarısı için kampa girdi

Talasgücü Belediyespor sezonun ikinci yarısı için kampa girdi

Milletvekili Ataş: '8 bin doktor yurt dışına gidiyor'

Milletvekili Ataş: '8 bin doktor yurt dışına gidiyor'

DAHA FAZLA
Riskli Alanda Kentsel Dönüşüm İçin Düğmeye Basıldı

Riskli Alanda Kentsel Dönüşüm İçin Düğmeye Basıldı

Aralık ayında 4 bin 628 ev satıldı

Aralık ayında 4 bin 628 ev satıldı

Yeşil bir Bünyan için çalışmalar sürüyor

Yeşil bir Bünyan için çalışmalar sürüyor

Kayserispor'da yeni transferlerin lisansı çıktı

Kayserispor'da yeni transferlerin lisansı çıktı

Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası’ndaki rakibi belli oldu