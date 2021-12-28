Jandarma 14 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda faili meçhul 14 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

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  • Güncelleme: 28.12.2021 13:51
Jandarma 14 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda faili meçhul 14 hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda faili meçhul 14 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan, Talas, Bünyan ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlıklarının sorumluluk bölgelerinde çeşitli tarihlerde faili meçhul evden, haberleşme enerji ve nakil kablosu, bağ, bahçe ve tarladan, motosiklet, kamu kurum ve kuruluşlarından ve inşaattan hırsızlık olayları meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; olayın şüphelileri olarak tespit edilen S.Y., H.Y., M.T. ve G.C. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden S.Y., H.Y., M.T. ve G.C., jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 1 haberleşme, enerji ve nakil kablosu hırsızlığı, 1 evden hırsızlık, 7 bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı, 3 inşaattan hırsızlık, 1 kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olayı olmak üzere toplam 14 faili meçhul olay aydınlatıldı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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İHA

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