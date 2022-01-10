İzmir Devlet Tiyatrosu, 'Hacı Bektaş' adlı oyunla Kırşehir'de olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından, 'Hacı Bektaş' adlı oyun Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde sahne alacak.

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  • 10.01.2022 13:47
  • Güncelleme: 10.01.2022 13:47
İzmir Devlet Tiyatrosu, 'Hacı Bektaş' adlı oyunla Kırşehir'de olacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından, ‘Hacı Bektaş’ adlı oyun Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde sahne alacak.

Remzi Özçelik tarafından yazılan ‘Hacı Bektaş’ adlı oyun; 13.yy’da Selçuklu hakimiyetindeki Anadolu’nun Moğol istilası tehdidi altında zor zamanlar geçirmesi siyasi kargaşa ve savaş tehdidine karşın inanç ve felsefenin insan sevgisiyle harmanlandığı dergahlar, aşıklara, kendilerini hak yoluna adayan dervişlere ev sahipliği yapmasını anlatıyor.

Oyunun Kırşehir gösterimi biletleri ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden ve Aşık Paşa İl Halk Kütüphanesi’nden temin edilebilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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