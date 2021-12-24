İzmir’in Bayındır ilçesinde çıkan ev yangında, 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale devam ediyor.
Yangın dehşeti: 3 çocuk hayatını kaybetti
İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan ev yangında, 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale devam ediyor.
- 24.12.2021 16:31
- Güncelleme: 24.12.2021 16:31
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